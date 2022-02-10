Внешняя торговля Ирана за 9-ый месяц года превысила $ 8 млрд

Представитель Таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA) сообщил, что внешняя торговля Ирана в иранском месяце Дей в текущем году (с 21 ноября по 22 декабря) составила 8,153 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Сейед Рухолла Латифи рассказал, что ненефтяной объем внешней торговли страны составил 11 184 000 тонн на сумму 8,153 миллиарда долларов, что на 19 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Он также сообщил, что доля иранской экспортной продукции с 21 ноября по 22 декабря составила 8092 000 тонн на сумму 3,622 миллиарда долларов, показав рост на 18 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В другом месте своего выступления Латифи указал на место назначения иранской продукции в этот период и добавил, что Иран экспортировал свою высококачественную продукцию в такие страны, как Китай, Ирак, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Афганистан.

Далее он сообщил, что Китай импортировал 2 315 000 тонн ненефтяных продуктов на сумму 1,250 миллиарда долларов в девятом месяце текущего года и составил первый целевой экспортный рынок Ирана.

Что касается объема иностранных товаров, вывезенных транзитом из страны в этот период, представитель IRICA добавил, что 1 070 000 тонн иностранных товаров было перевезено транзитом через территорию страны, что на 61 процент больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.