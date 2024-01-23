Премьер Нигера после России направился в Иран

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн направился с трехдневным визитом в Тегеран.

Об этом сообщило агентство IRNA, передает Trend.

Как отмечается в сообщении, премьер-министр Нигера прибудет в Тегеран "с трехдневной поездкой по приглашению первого вице-президента".

На прошлой неделе Зейн в сопровождении министров обороны, нефти, спорта, торговли и других посетил Россию, визит продлился четыре дня. Согласно данным Mondafrique, также запланировано посещение Турции и Сербии. Как отмечается, новые власти Нигера намерены диверсифицировать партнерство в области обороны, сельского хозяйства, энергетики, а также развивать отношения в сфере торговли нефтью и медицинским оборудованием.

В конце июля 2023 года группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.