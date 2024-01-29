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В Иране впервые одновременно запустили в космос три спутника

Иран Материалы 29 января 2024 01:04 (UTC +04:00)
В Иране впервые одновременно запустили в космос три спутника

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В преддверии 45-й годовщины победы Исламской революции Иран успешно осуществил запуск трех отечественных спутников в космос с использованием ракеты-носителя "Симург", передает Trend.

Спутники, включая "Махда" и два наноспутника, были впервые запущены одновременно. "Махда" представляет собой легкий спутник, разработанный Иранским институтом космических исследований для тестирования различных спутниковых подсистем. Основная цель "Махда" - проверка точности работы ракеты-носителя "Симург" при многократном выведении космического груза на низкую околоземную орбиту, а также оценка эффективности новых разработок и надежности отечественных космических технологий.

"Симург" представляет собой двухступенчатую жидкотопливную ракету-носитель, созданную министерством обороны Ирана.

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