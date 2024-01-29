Президент Ирана посетит с визитом Пакистан

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время состоится визит Президента Ирана Ибрахима Раиси в Пакистан.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на совместной пресс-конференции с пакистанским коллегой Джалилом Аббасом Джилани в Исламабаде.

По словам Абдуллахияна, иранская сторона получила официальное приглашение от Пакистана в связи с официальным визитом Президента Ирана.

Он добавил, что была достигнута договоренность о работе над программой визита.

Отметим, что 16 января Иран нанес ракетные удары по определенным позициям в Пакистане. В результате погибли двое детей. Кроме того, три человека получили ранения. После этого правительство Пакистана отозвало своего посла в Иране и попросило иранского посла покинуть Пакистан. Проведение всех мероприятий между двумя странами было приостановлено. 17 января Пакистан нанес удары по ряду позиций в Иране, погибли 10 человек.

26 января после переговоров сторон послы Ирана и Пакистана вернулись на свои рабочие места.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!