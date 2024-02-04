Иран снизил темпы производства высокообогащенного урана

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что Иран значительно снизил темпы создания запасов высокообогащенного урана.

Как передает Trend, с таким заявлением он выступил в интервью газете The New York Times.

По словам Гросси, резкий рост производства высокообогащенного урана, скорее всего, пошел на спад. Однако, как утверждает гендиректор МАГАТЭ, Иран продолжает наращивать накопление урана, обогащенного до 60%, который при дальнейшем обогащении может использоваться для создании ядерного оружия.

"Наблюдается некоторое замедление. Они все еще пополняют запасы, но уже медленнее", - сказал генеральный директор МАГАТЭ.