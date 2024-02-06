В Иране началось строительство нового ядерного реактора в Исфахане

БАКУ /Trend/ - Началось строительство четвертого ядерного реактора в исследовательском центре в Исфахане, Иран, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, передает Trend.

Сообщается, что 5 февраля был начат процесс заливки бетона в фундамент для нового исследовательского реактора.

Отмечается, что Ядерный исследовательский центр уже оборудован тремя реакторами, и новый реактор с мощностью 10 мегаватт станет четвертым, предназначенным, в частности, для проведения испытаний ядерного топлива и материалов.