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В Иране введен в эксплуатацию новый газопровод на 16-ой фазе месторождения "Южный Парс"

Иран Материалы 8 февраля 2024 07:47 (UTC +04:00)
В Иране введен в эксплуатацию новый газопровод на 16-ой фазе месторождения "Южный Парс"

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В Иране был запущен в эксплуатацию новый морской газопровод на 16-й фазе иранского газового месторождения Южный Парс, передает Trend.

Согласно информации, этот морской газопровод, построенный за 130 миллионов евро, был введен в эксплуатацию по распоряжению министра нефти Ирана Джавада Оуджи в рамках празднования 45-й годовщины победы Исламской революции в Иране.

После завершения монтажа, пусконаладочных работ и прохождения подготовительных и заключительных испытаний морского газопровода, а также газовой платформы и других береговых и морских объектов, газопровод был введен в эксплуатацию.

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