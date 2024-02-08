В Иране введен в эксплуатацию новый газопровод на 16-ой фазе месторождения "Южный Парс"

БАКУ /Trend/ - В Иране был запущен в эксплуатацию новый морской газопровод на 16-й фазе иранского газового месторождения Южный Парс, передает Trend.

Согласно информации, этот морской газопровод, построенный за 130 миллионов евро, был введен в эксплуатацию по распоряжению министра нефти Ирана Джавада Оуджи в рамках празднования 45-й годовщины победы Исламской революции в Иране.

После завершения монтажа, пусконаладочных работ и прохождения подготовительных и заключительных испытаний морского газопровода, а также газовой платформы и других береговых и морских объектов, газопровод был введен в эксплуатацию.