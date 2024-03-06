Экспорт Ирана в Китай составил более 11 млрд долларов

БАКУ /Trend/ - За первые десять месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта 2023 по 20 января 2024 года) объем экспорта иранских товаров в Китай составил 11,5 миллиарда долларов, сообщил глава Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Мохаммад Резвани-Фара, передает Trend.

Он отметил, что Китай был основным рынком сбыта для иранских товаров за этот период. Кроме того, он отметил, что Китай занимал второе место среди источников импорта в Иран, экспортируя товары на сумму 15,2 миллиарда долларов.

Данные, опубликованные китайской таможней, указывают на то, что общий объем торговли между Ираном и Китаем в 2023 году составил более 14,6 миллиарда долларов, что на 6,2 процента меньше, чем в 2022 году. В 2023 году двусторонняя торговля между странами составила 14,65 миллиарда долларов, в то время как в 2022 году она составила 15,5 миллиарда долларов.

В декабре 2023 года экспорт товаров из Ирана в Китай увеличился на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Китай, в свою очередь, увеличил экспорт в Иран на 8,6 процента, составив 10,7 миллиарда долларов за период с января по декабрь 2023 года.

Импорт товаров из Ирана в Китай сократился с 6,23 миллиарда долларов в 2022 году до 4,58 миллиарда долларов в 2023 году, что означает снижение на 27 процентов.