Стратегическое соглашение между Москвой и Тегераном охватывает все сферы сотрудничества - Путин

БАКУ /Trend/ - Стратегическое соглашение между Москвой и Тегераном направлено на развитие сотрудничества по всем направлениям.

Как передает Trend, об этом президент России Владимир Путин сказал в ходе двусторонней встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Москве.

"Мы давно над ним работали. Мне очень приятно, что эта работа завершена. Это важно, потому что это даст нам возможность придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего сотрудничества", - заявил В.Путин.

Президент подчеркнул, что документ также направлен на развитие торгово-экономических связей. "Набранный темп, я считаю, вполне приемлем", - подчеркнул он.

При этом, как подчеркнул глава государства, за первые 10 месяцев прошлого года, рост товарооборота между Ираном и Россией составил 15,5 процента. "Это хороший показатель", - добавил президент.

"Мы продолжаем развитие наших крупных проектов, включая проект в области атомной энергетики. В этой области есть и другие возможные проекты. В сфере логистики также хорошие перспективы", - отметил Владимир Путин.