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Iran releases currency exchange rates for September 14

Iran News 14 September 2026 09:28 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for September 14
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
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BAKU, Azerbaijan, September 14. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of September 14.

According to the CBI's announced rates, the value of 46 currencies went up compared to September 13.

The official rate for $1 is 1,643,951 rials, while one euro is valued at 1,901,074 rials. On September 13, the euro was priced at 1,901,074 rials.

Currency

Rial on September 14

Rial on September 13

1 US dollar

USD

1,643,951

1,639,034

1 British pound

GBP

2,224,159

2,217,257

1 Swiss franc

CHF

2,013,399

2,007,448

1 Swedish króna

SEK

169,483

168,974

1 Norwegian krone

NOK

176,964

176,430

1 Danish krone

DKK

255,083

254,232

1 Indian rupee

INR

17,200

17,149

1 UAE Dirham

AED

447,638

446,299

1 Kuwaiti dinar

KWD

5,331,123

5,314,363

100 Pakistani rupees

PKR

592,773

590,299

100 Japanese yen

JPY

1,072,593

1,067,293

1 Hong Kong dollar

HKD

209,599

208,978

1 Omani rial

OMR

4,272,697

4,257,099

1 Canadian dollar

CAD

1,185,989

1,181,832

1 New Zealand dollar

NZD

955,759

952,854

1 South African rand

ZAR

101,979

101,681

1 Turkish lira

TRY

33,919

33,779

1 Russian ruble

RUB

19,511

19,453

1 Qatari riyal

QAR

451,635

450,284

100 Iraqi dinars

IQD

125,487

125,106

1 Syrian pound

SYP

13,473

13,433

1 Australian dollar

AUD

1,178,858

1,175,295

1 Saudi riyal

SAR

438,387

437,076

1 Bahraini dinar

BHD

4,372,210

4,359,133

1 Singapore dollar

SGD

1,295,962

1,293,750

100 Bangladeshi takas

BDT

1,334,067

1,331,777

10 Sri Lankan rupees

LKR

50,033

49,894

1 Myanmar kyat

MMK

783

781

100 Nepalese rupees

NPR

1,074,476

1,071,336

1 Libyan dinar

LYD

259,869

258,939

1 Chinese yuan

CNY

245,087

244,323

100 Thai baht

THB

4,970,576

4,952,189

1 Malaysian ringgit

MYR

403,843

402,710

1,000 South Korean won

KRW

1,225,676

1,222,088

1 Jordanian dinar

JOD

2,318,690

2,311,755

1 euro

EUR

1,907,135

1,901,074

100 Kazakh tenge

KZT

364,724

363,655

1 Georgian lari

GEL

631,993

630,076

1,000 Indonesian rupiah

IDR

93,445

93,318

1 Afghan afghani

AFN

25,559

25,240

1 Belarusian ruble

BYN

541,058

539,902

1 Azerbaijani manat

AZN

966,219

963,331

100 Philippine pesos

PHP

2,623,162

2,619,035

1 Tajik somoni

TJS

177,684

177,262

1 Turkmen manat

TMT

468,544

467,514

Venezuelan bolívar

VES

1,979

1,972

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,907,135 rials and $1 costs 1,643,951.

On the black market, $1 is worth about 2,28-2,31 million rials, while one euro is worth 2,64-2,67 million rials.

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