Iran releases currency exchange rates for September 14

BAKU, Azerbaijan, September 14. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of September 14.

According to the CBI's announced rates, the value of 46 currencies went up compared to September 13.

The official rate for $1 is 1,643,951 rials, while one euro is valued at 1,901,074 rials. On September 13, the euro was priced at 1,901,074 rials.

Currency Rial on September 14 Rial on September 13 1 US dollar USD 1,643,951 1,639,034 1 British pound GBP 2,224,159 2,217,257 1 Swiss franc CHF 2,013,399 2,007,448 1 Swedish króna SEK 169,483 168,974 1 Norwegian krone NOK 176,964 176,430 1 Danish krone DKK 255,083 254,232 1 Indian rupee INR 17,200 17,149 1 UAE Dirham AED 447,638 446,299 1 Kuwaiti dinar KWD 5,331,123 5,314,363 100 Pakistani rupees PKR 592,773 590,299 100 Japanese yen JPY 1,072,593 1,067,293 1 Hong Kong dollar HKD 209,599 208,978 1 Omani rial OMR 4,272,697 4,257,099 1 Canadian dollar CAD 1,185,989 1,181,832 1 New Zealand dollar NZD 955,759 952,854 1 South African rand ZAR 101,979 101,681 1 Turkish lira TRY 33,919 33,779 1 Russian ruble RUB 19,511 19,453 1 Qatari riyal QAR 451,635 450,284 100 Iraqi dinars IQD 125,487 125,106 1 Syrian pound SYP 13,473 13,433 1 Australian dollar AUD 1,178,858 1,175,295 1 Saudi riyal SAR 438,387 437,076 1 Bahraini dinar BHD 4,372,210 4,359,133 1 Singapore dollar SGD 1,295,962 1,293,750 100 Bangladeshi takas BDT 1,334,067 1,331,777 10 Sri Lankan rupees LKR 50,033 49,894 1 Myanmar kyat MMK 783 781 100 Nepalese rupees NPR 1,074,476 1,071,336 1 Libyan dinar LYD 259,869 258,939 1 Chinese yuan CNY 245,087 244,323 100 Thai baht THB 4,970,576 4,952,189 1 Malaysian ringgit MYR 403,843 402,710 1,000 South Korean won KRW 1,225,676 1,222,088 1 Jordanian dinar JOD 2,318,690 2,311,755 1 euro EUR 1,907,135 1,901,074 100 Kazakh tenge KZT 364,724 363,655 1 Georgian lari GEL 631,993 630,076 1,000 Indonesian rupiah IDR 93,445 93,318 1 Afghan afghani AFN 25,559 25,240 1 Belarusian ruble BYN 541,058 539,902 1 Azerbaijani manat AZN 966,219 963,331 100 Philippine pesos PHP 2,623,162 2,619,035 1 Tajik somoni TJS 177,684 177,262 1 Turkmen manat TMT 468,544 467,514 Venezuelan bolívar VES 1,979 1,972

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,907,135 rials and $1 costs 1,643,951.

On the black market, $1 is worth about 2,28-2,31 million rials, while one euro is worth 2,64-2,67 million rials.