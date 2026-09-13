  1. Home
  2. Azerbaijan

Weekly review of Azerbaijan's foreign exchange market

Azerbaijan Round-up 13 September 2026 08:00 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's foreign exchange market
Sadig Javadov
Sadig Javadov
Read more

BAKU, Azerbaijan, September 13. The exchange rate of the Azerbaijani manat against the U.S. dollar remained unchanged this week (from September 7 through 11).

According to Trend’s calculations, based on data from the Central Bank of Azerbaijan (CBA), the weighted average exchange rate for the week was 1.7000 manat.

The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the U.S. dollar:

Date

Exchange Rate

Date

Exchange Rate

August 31

1.7000

September 7

1.7000

September 1

1.7000

September 8

1.7000

September 2

1.7000

September 9

1.7000

September 3

1.7000

September 10

1.7000

September 4

1.7000

September 11

1.7000

Average price per week

1.7000

Average price per week

1.7000

Over the course of the week, the official exchange rate of Azerbaijan’s national currency against the euro dropped by 0.001 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.00402 manat compared to the previous week, standing at 1.97582 manat per euro.

The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the euro:

Date

Exchange Rate

Date

Exchange Rate

August 31

1.9703

September 7

1.9739

September 1

1.9730

September 8

1.9763

September 2

1.9680

September 9

1.9776

September 3

1.9712

September 10

1.9784

September 4

1.9765

September 11

1.9729

Average price per week

1.9718

Average price per week

1.97582

This week, the official exchange rate of the manat against 100 Russian rubles grew by 0.0491 manat. The weighted average exchange rate rose by 0.0252 manat compared to the previous week, reaching 1.98718 manat per 100 rubles.

Official exchange rate of the Azerbaijani manat against 100 Russian rubles:

Date

Exchange Rate

Date

Exchange Rate

August 31

1.9764

September 7

1.9728

September 1

1.9699

September 8

1.9710

September 2

1.9551

September 9

1.9766

September 3

1.9506

September 10

1.9936

September 4

1.9579

September 11

2.0219

Average price per week

1.96198

Average price per week

1.98718

This week, the official exchange rate of the manat against the Turkish lira fell by 0.0001 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.00012 manat compared to the previous week, reaching 0.03508 manat per lira.

Official exchange rate of the Azerbaijani manat against the Turkish lira:

Date

Exchange Rate

Date

Exchange Rate

August 31

0.0352

September 7

0.0351

September 1

0.0352

September 8

0.0351

September 2

0.0352

September 9

0.0351

September 3

0.0352

September 10

0.0351

September 4

0.0351

September 11

0.0350

Average price per week

0.0352

Average price per week

0.03508

Tags:

Follow Trend on

Try Trend Premium for 1$
Latest

Latest

Read more