Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, September 13. The price of one troy ounce of gold (31.1034768 grams) in Azerbaijan decreased by 112.48 manat ($66.17), or 1.5%, from September 7 through 11.

According to Trend’s calculations based on data from the Central Bank of Azerbaijan (CBA), the average weekly price of one troy ounce of gold dropped by 38.3 manat ($22.5), or 0.5%, compared to the previous week, to 7,465 manat ($4,390).

Price of one troy ounce of gold:

Date Price Date Price August 31 7,520 manat ($4,420) September 7 7,476 manat ($4,400) September 1 7,525 manat ($4,393.6) September 8 7,541 manat ($4,440) September 2 7,322 manat ($4,348.6) September 9 7,448 manat ($4,380) September 3 7,544 manat ($4,440) September 10 7,494 manat ($4,410) September 4 7,605 manat ($4,470) September 11 7,364 manat ($4,330) Average weekly price 7,503 manat ($4,410) Average weekly price 7,465 manat ($4,390)

Over the past week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan fell by 3.6 manat ($2.1), or 3.3%.

The average weekly price of one troy ounce of silver grew by 0.2 manat ($0.1), or 0.2%, compared to the previous week, to 112.2 manat ($66).

Price of one troy ounce of silver:

Date Price Date Price August 31 112.83 manat ($66.37) September 7 111.7 manat ($65. 7) September 1 112.84 manat ($66.38) September 8 113.9 manat ($67) September 2 108.4 manat ($63.76) September 9 112.7 manat ($66.29) September 3 112.5 manat ($66.18) September 10 114.67 manat ($67.45) September 4 113.5 manat ($66.76) September 11 108 manat ($63.5) Average weekly price 112.02 manat ($65.89) Average weekly price 112.2 manat ($66)

Over the past week, the price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan dropped by 29 manat ($17), or 1%.

The average weekly price of one troy ounce of platinum rose by 75.7 manat ($44.5), or 2.5%, compared to the previous week, to 3,111 manat ($1,830).

Price of one troy ounce of platinum:

Date Price Date Price August 31 3,066 manat ($1,800) September 7 3,061 manat ($1,800) September 1 3,061 manat ($1,801) September 8 3,130 manat ($1,840) September 2 2,944 manat ($1,730) September 9 3,122 manat ($1,840) September 3 3,029 manat ($1,780) September 10 3,210 manat ($1,890) September 4 3,075 manat ($1,810) September 11 3,032 manat ($1,780) Average weekly price 3,035 manat ($1,790) Average weekly price 3,111 manat ($1,830)

Over the past week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan went down by 173.6 manat ($102), or 7.3%.

The average weekly price of one troy ounce of palladium decreased by 9.27 manat ($5.4), or 0.4%, compared to the previous week, to 2,310 manat ($1,360).

Price of one troy ounce of palladium: