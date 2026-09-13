  1. Home
  2. Azerbaijan

Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Azerbaijan Round-up 13 September 2026 13:00 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market
Aytaj Shiraliyeva
Aytaj Shiraliyeva
Read more

BAKU, Azerbaijan, September 13. The price of one troy ounce of gold (31.1034768 grams) in Azerbaijan decreased by 112.48 manat ($66.17), or 1.5%, from September 7 through 11.

According to Trend’s calculations based on data from the Central Bank of Azerbaijan (CBA), the average weekly price of one troy ounce of gold dropped by 38.3 manat ($22.5), or 0.5%, compared to the previous week, to 7,465 manat ($4,390).

Price of one troy ounce of gold:

Date

Price

Date

Price

August 31

7,520 manat ($4,420)

September 7

7,476 manat ($4,400)

September 1

7,525 manat ($4,393.6)

September 8

7,541 manat ($4,440)

September 2

7,322 manat ($4,348.6)

September 9

7,448 manat ($4,380)

September 3

7,544 manat ($4,440)

September 10

7,494 manat ($4,410)

September 4

7,605 manat ($4,470)

September 11

7,364 manat ($4,330)

Average weekly price

7,503 manat ($4,410)

Average weekly price

7,465 manat ($4,390)

Over the past week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan fell by 3.6 manat ($2.1), or 3.3%.

The average weekly price of one troy ounce of silver grew by 0.2 manat ($0.1), or 0.2%, compared to the previous week, to 112.2 manat ($66).

Price of one troy ounce of silver:

Date

Price

Date

Price

August 31

112.83 manat ($66.37)

September 7

111.7 manat ($65. 7)

September 1

112.84 manat ($66.38)

September 8

113.9 manat ($67)

September 2

108.4 manat ($63.76)

September 9

112.7 manat ($66.29)

September 3

112.5 manat ($66.18)

September 10

114.67 manat ($67.45)

September 4

113.5 manat ($66.76)

September 11

108 manat ($63.5)

Average weekly price

112.02 manat ($65.89)

Average weekly price

112.2 manat ($66)

Over the past week, the price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan dropped by 29 manat ($17), or 1%.

The average weekly price of one troy ounce of platinum rose by 75.7 manat ($44.5), or 2.5%, compared to the previous week, to 3,111 manat ($1,830).

Price of one troy ounce of platinum:

Date

Price

Date

Price

August 31

3,066 manat ($1,800)

September 7

3,061 manat ($1,800)

September 1

3,061 manat ($1,801)

September 8

3,130 manat ($1,840)

September 2

2,944 manat ($1,730)

September 9

3,122 manat ($1,840)

September 3

3,029 manat ($1,780)

September 10

3,210 manat ($1,890)

September 4

3,075 manat ($1,810)

September 11

3,032 manat ($1,780)

Average weekly price

3,035 manat ($1,790)

Average weekly price

3,111 manat ($1,830)

Over the past week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan went down by 173.6 manat ($102), or 7.3%.

The average weekly price of one troy ounce of palladium decreased by 9.27 manat ($5.4), or 0.4%, compared to the previous week, to 2,310 manat ($1,360).

Price of one troy ounce of palladium:

Date

Price

Date

Price

August 31

2,370 manat ($1,331.59)

September 7

2,368 manat ($1,390)

September 1

2,309 manat ($1,360)

September 8

2,380 manat ($1,400)

September 2

2,208 manat ($1,300)

September 9

2,298 manat ($1,350)

September 3

2,310 manat ($1,360)

September 10

2,309.9 manat ($1,358)

September 4

2,403 manat ($1,410)

September 11

2,195 manat ($1,290)

Average weekly price

2,320 manat ($1,360)

Average weekly price

2,310 manat ($1,360)

Tags:

Follow Trend on

Try Trend Premium for 1$
Latest

Latest

Read more