Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, September 13. The price of one troy ounce of gold (31.1034768 grams) in Azerbaijan decreased by 112.48 manat ($66.17), or 1.5%, from September 7 through 11.
According to Trend’s calculations based on data from the Central Bank of Azerbaijan (CBA), the average weekly price of one troy ounce of gold dropped by 38.3 manat ($22.5), or 0.5%, compared to the previous week, to 7,465 manat ($4,390).
Price of one troy ounce of gold:
|
Date
|
Price
|
Date
|
Price
|
August 31
|
7,520 manat ($4,420)
|
September 7
|
7,476 manat ($4,400)
|
September 1
|
7,525 manat ($4,393.6)
|
September 8
|
7,541 manat ($4,440)
|
September 2
|
7,322 manat ($4,348.6)
|
September 9
|
7,448 manat ($4,380)
|
September 3
|
7,544 manat ($4,440)
|
September 10
|
7,494 manat ($4,410)
|
September 4
|
7,605 manat ($4,470)
|
September 11
|
7,364 manat ($4,330)
|
Average weekly price
|
7,503 manat ($4,410)
|
Average weekly price
|
7,465 manat ($4,390)
Over the past week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan fell by 3.6 manat ($2.1), or 3.3%.
The average weekly price of one troy ounce of silver grew by 0.2 manat ($0.1), or 0.2%, compared to the previous week, to 112.2 manat ($66).
Price of one troy ounce of silver:
|
Date
|
Price
|
Date
|
Price
|
August 31
|
112.83 manat ($66.37)
|
September 7
|
111.7 manat ($65. 7)
|
September 1
|
112.84 manat ($66.38)
|
September 8
|
113.9 manat ($67)
|
September 2
|
108.4 manat ($63.76)
|
September 9
|
112.7 manat ($66.29)
|
September 3
|
112.5 manat ($66.18)
|
September 10
|
114.67 manat ($67.45)
|
September 4
|
113.5 manat ($66.76)
|
September 11
|
108 manat ($63.5)
|
Average weekly price
|
112.02 manat ($65.89)
|
Average weekly price
|
112.2 manat ($66)
Over the past week, the price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan dropped by 29 manat ($17), or 1%.
The average weekly price of one troy ounce of platinum rose by 75.7 manat ($44.5), or 2.5%, compared to the previous week, to 3,111 manat ($1,830).
Price of one troy ounce of platinum:
|
Date
|
Price
|
Date
|
Price
|
August 31
|
3,066 manat ($1,800)
|
September 7
|
3,061 manat ($1,800)
|
September 1
|
3,061 manat ($1,801)
|
September 8
|
3,130 manat ($1,840)
|
September 2
|
2,944 manat ($1,730)
|
September 9
|
3,122 manat ($1,840)
|
September 3
|
3,029 manat ($1,780)
|
September 10
|
3,210 manat ($1,890)
|
September 4
|
3,075 manat ($1,810)
|
September 11
|
3,032 manat ($1,780)
|
Average weekly price
|
3,035 manat ($1,790)
|
Average weekly price
|
3,111 manat ($1,830)
Over the past week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan went down by 173.6 manat ($102), or 7.3%.
The average weekly price of one troy ounce of palladium decreased by 9.27 manat ($5.4), or 0.4%, compared to the previous week, to 2,310 manat ($1,360).
Price of one troy ounce of palladium:
|
Date
|
Price
|
Date
|
Price
|
August 31
|
2,370 manat ($1,331.59)
|
September 7
|
2,368 manat ($1,390)
|
September 1
|
2,309 manat ($1,360)
|
September 8
|
2,380 manat ($1,400)
|
September 2
|
2,208 manat ($1,300)
|
September 9
|
2,298 manat ($1,350)
|
September 3
|
2,310 manat ($1,360)
|
September 10
|
2,309.9 manat ($1,358)
|
September 4
|
2,403 manat ($1,410)
|
September 11
|
2,195 manat ($1,290)
|
Average weekly price
|
2,320 manat ($1,360)
|
Average weekly price
|
2,310 manat ($1,360)