Иран в течение месяца передаст Индии частичный контроль над портом Чабахар

7 сентября 2018 11:25 (UTC+04:00)

Иран в течение месяца передаст Индии на 1,5 года права на управление частью порта Чабахар, расположенного в южной провинции Систан и Белуджистан, заявил в пятницу министр по делам дорог и городского развития исламской республики Аббас Акунди, передает РИА Новости.

"Мы уже готовы передать индийской компании права на управление Чабахаром в течение полутора лет в рамках двухстороннего соглашения, достигнутого ранее", — сказал журналистам Акунди, находящийся с визитом в Нью-Дели.

По его словам, индийская сторона уже вложила большие средства в развитие порта, и стороны прилагают усилия, чтобы тот начал функционировать как можно скорее. "Передача порта должна состояться в течение месяца. Мы сделали все от нас зависящее", — констатировал иранский министр.

Соглашение о частичной передаче Чабахара в пользование Индии было достигнуто в ходе трехдневного визита премьер-министра этой страны Нарендры Моди в Иран в феврале текущего года. В соответствии с договоренностью, Нью-Дели получит контроль над контейнерным терминалом порта, что позволит национальным компаниям проложить там железную дорогу и построить необходимую инфраструктуру.

Строительство порта Чабахар является одним из крупнейших проектов двухстороннего экономического сотрудничества Ирана и Индии. Предполагается, что его реализация позволит открыть новый, более эффективный путь для грузоперевозок из Азии в Европу. Договоренность о совместном развитии порта была достигнута еще 15 лет назад, однако реализация проекта постоянно затягивалась из-за международных санкций в отношении Тегерана.

Планируется, что будущий транспортный коридор позволит доставлять индийские товары в Афганистан, минуя Пакистан, с которым у Индии сохраняются напряженные отношения. В свою очередь Афганистан перенаправит часть своих грузов для Индии через Иран, не задействуя пакистанский порт Карачи.

Власти Индии рассчитывают, что Чабахар будет введен в эксплуатацию не позднее 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Индии автобус упал в ущелье, пять человек погибли
Другие страны 11:11
На юго-востоке Ирана произошло землетрясение
Общество 11:02
США и Индия обсудили ситуацию вокруг КНДР и Афганистана
США 6 сентября 17:03
В Баку приехал звезда индийского кино Рам Чаран (ФОТО)
Звёздный мир 6 сентября 15:40
В Иране надеются на достижение решения по Идлибу на саммите в Тегеране
Политика 6 сентября 15:20
Индия и США подписали соглашение о совместимости средств связи и безопасности
США 6 сентября 14:26
Лента новостей
В Азербайджане проведены мероприятия по просвещению военнослужащих в психологической сфере
Политика 12:33
Министр финансов об интересе зарубежных инвесторов к акциям Межбанка Азербайджана
Бизнес 12:30
Обнародованы объёмы экспорта сельхозпродукции из Северо-Казахстанской области
Бизнес 12:28
Эльман Рустамов о влиянии решения ФРС США на азербайджанский манат (Эксклюзив)
Бизнес 12:26
Цена биткоина растет после обвала
Бизнес 12:25
Азербайджанская нефть 6 сентября незначительно подешевела
Энергетика 12:24
Туркменистан и Беларусь обсудили перспективы сотрудничества в нефтехимической отрасли
Энергетика 12:19
Минфин Азербайджана выпускает манатные облигации
Бизнес 12:16
Мобильный оператор Азербайджана готовится к ребрендингу
ИКТ 12:10