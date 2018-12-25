Иран официально сдал в аренду порт Шахид Бехешти в Чабахаре Индии

25 декабря 2018 12:41 (UTC+04:00)

С открытием офиса компании "Indian Ports Global Ltd." (IPGL) в Иране, эта страна официально сдала в аренду операционный контроль над портом Шахид Бехешти в Чабахаре Индии в соответствии с Чабахарским соглашением, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чиновник из Иранской организации портов и морского судоходства сообщил журналистам в кулуарах трехсторонней встречи между Ираном, Афганистаном и Индией по Чабахарскому соглашению, что оперативный контроль над портом Шахид Бехешти, как части стратегического порта Чабахар, был официально передан в аренду индийской компании "Indian Ports Global Ltd." (IPGL) на срок до 18 месяцев, с возможностью продления договора на 10 лет.

Мохаммад Али Хассанзаде рассказал, что часть задач IPGL, связанных с управлением портом Шахид Бехешти, будет включать погрузку и разгрузку, поставку оборудования и маркетинг.

Он отметил, что Чабахарское соглашение облегчит транзит товаров между Индией и Афганистаном и сыграет важную роль в экономическом росте региона.

По его словам, порт Чабахар предлагает большинство тарифных стимулов для портовых и морских услуг среди других портов в Оманском заливе и в регионе Персидского залива, заявив, что Чабахар является лучшим местом для транзита и торговли между Индией, Афганистаном и другими странами региона, особенно для стран СНГ.

Проект по развитию порта Шахид Бехешти начался в 2007 году с инвестиций в размере 1 миллиарда долларов. Годовой грузооборот порта, согласно отчетам, достигает 8,5 млн. тонн.

Соглашение об аренде операционного контроля над портом Шахид Бехешти было подписано в ходе визита президента Ирана Хасана Роухани в Нью-Дели в феврале 2018 года.

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