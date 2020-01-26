Замминистра: Иран ведет переговоры с Азербайджаном о запуске электронного коридора

26 января 2020 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран ведет переговоры о запуске электронного коридора с Азербайджаном и Грузией.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Mehr, сказал на пресс-конференции замминистра экономики и финансов, председатель Таможенной администрации Ирана Мехди Мирашрафи.

По его словам, Иран работает над электронизацией коридора Север-Юг.

"Россия и Индия будут включены в этот проект на следующем этапе. За последние два года Иран реализовал с Азербайджаном и Турцией проект E-TIR, которая предусматривала полную электронизацию транзитных операций между двумя странами для улучшения работы пунктов пересечения границы", - сказал он.

Замминистра отметил, что поскольку Иран расположен в коридоре Восток-Запад, то страна предпринимает шаги, чтобы воспользоваться возможностями, созданными таможенной конвенцией.

(Автор6 Эльнур Багышов)

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