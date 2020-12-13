Иран экспортировал на 8 месяцев 185 тыс. тонн моющих средств в страны региона

Иран за 8 месяцев текущего 1399 иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года) экспортировал 185 тыс. тонн моющих средств на сумму 76 млн долларов в страны региона. Об этом сообщила глава отдела химической и целлюлозной продукции иранской организации развития торговли Неда Атаи в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Она отметила, что экспорт моющих средств из Ирана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в физическом выражении увеличился на 7% и в и стоимостном выражении – 14%.

По её словам, определение направлений экспорта на международных рынках и странах региона играет решающую роль в развитии экспорта медицинских товаров во время пандемии коронавируса.

"Крупнейшими покупателями иранских моющих средств за указанный период стали Ирак, Афганистан, Пакистан, Туркменистан, Азербайджан, Китай, Узбекистан, Турция, Казахстан и Индия. Почти 97% общего объема моющих средств из Ирана был экспортирован в эти страны", - добавила она.

Учитывая, что производственная мощность по производству необходимых моющих и дезинфицирующих средств в стране превышают текущую потребность, мы можем надеяться на экспорт 80 тыс. тонн моющих средств и 65 тыс. тонн мыла и жидкостей в последнем квартале этого года.