Иран до июня 2021 года соединит железной дорогой город Решт и Каспийское море

Власти Ирана планируют до июня 2021 года завершить создание железной дороги от города Энзели на побережье Каспийского моря до города Решт - административного центра провинции Гилян. Об этом заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"До конца действия администрации (речь о нынешней администрации президента, следующие выборы в Иране запланированы на 18 июня 2021 года) мы соединим Каспийское море с Рештом", - сказал он. Выступление президента транслировало государственное телевидение Ирана. Он также добавил, что "планируется завершение [строительства железной дороги] между [городами] Захедан и Чабахар".

Кроме того, Роухани заявил о том, что действующая президентская администрация планирует завершить работу по созданию маршрута экспорта иранской нефти в обход Ормузского пролива. "Стратегический проект [по созданию нефтепровода] Гуре - Джаск, при помощи которого нефтяной экспорт будет перемещен из зоны Персидского залива в Оманский залив, будет завершен до конца работы нынешнего правительства", - отметил президент.

Железная дорога Казвин - Решт - Энзели является одним из наиболее важных инфраструктурных проектов Ирана последних лет. Этот маршрут по завершении строительства должен стать частью транспортного коридора "Север - Юг", участниками которого являются Россия, Азербайджан и Иран. Железная дорога от Захедана до Чабахара, порт которого также является частью коридора "Север - Юг", должна обеспечить транзит товаров из Персидского залива в Афганистан.