Экспорт сухофруктов из Ирана увеличился на 42%

Экспорт сухофруктов из Ирана за прошедший иранский календарный год (завершился 21 марта 2021 года) увеличился на 42 процента по сравнению с годом ранее. Об этом заявил в среду генеральный директор по координации экспорта сельскохозяйственных культур и продуктов перерабатывающей промышленности Организации содействия торговле Ирана Махмуд Базари, передает Trend со ссылкой на ИРНА

"В прошлом году экспорт сухофруктов из Ирана составил 776 тыс. тонн на сумму $2,036 млрд, что на 42% больше показателя за аналогичный период 1398 года", - сказал Базари.

По словам чиновника, экспорт фисташек составил 67% от общей стоимости экспорта сухофруктов в этот период. "Объем экспорта фисташек за прошедший год составил 204 тыс. тонн на сумму $1,372 млрд, что на 42% по весу и на 54% по стоимости больше, чем за 1398 год", - указал он.

По словам Базари, иранские сушеные фрукты и орехи в настоящее время экспортируются в основном в Китай, ОАЭ, Индию, Турцию, Ирак, Пакистан, Германию, Россию, Казахстан, Вьетнам и Афганистан.

Экспорт фиников также увеличился на 43 процента по стоимости и 46 процентов по весу в прошлом году, составив 339 тыс. тонн на сумму $297 млн.

Кроме того, экспорт изюма увеличился на 45 процентов по стоимости и 48 процента по весу.