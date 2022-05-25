Министр нефти Ирана заявил о стремлении увеличить торговлю с Россией до $40 млрд

Тегеран стремится к тому, чтобы товарооборот Ирана с Россией достиг $40 млрд. Об этом заявил в среду на встрече в иранской столице с вице-премьером РФ Александром Новаком министр нефти Ирана Джавад Оуджи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Ирана стремится к развитию отношений с Россией с целью увеличения торгового оборота до $40 млрд", - сказал он. Министр добавил, что "для этой цели создана специальная рабочая группа, возглавляемая первым вице-президентом Ирана [Мохаммадом Мохбером], в которую также входят различные министры, а ее работу отслеживает президент страны [Эбрахим Раиси]".

Новак прибыл в среду с официальным визитом в Иран. Помимо Оуджи, у вице-премьера запланирована встреча с вице-президентом Ирана.