Иран погасил часть долга перед Россией за строительство АЭС "Бушер"

Иран в конце 2021 года и в начале 2022 года выплатил России часть долга за строительство АЭС "Бушер", сроки реализации проекта не меняются. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи сопредседателей межправкомиссии России и Ирана.

"Строительство второй и третьей очереди "Бушер" обсуждалось. [Сроки] - в соответствии с контрактом, не меняются. Тема расчетов тоже затрагивалась. В конце прошлого года были платежи, в начале этого - тоже. Динамика есть, но все равно долг остается, поэтому этот вопрос в процессе обсуждения и реализации", - сказал Новак.

В середине прошлого года сообщалось, что задолженность Ирана перед РФ за работы по строительству АЭС "Бушер" составляет около 500 млн евро.

Росатом строит в Иране вторую очередь АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2,1 тыс. МВт.