Иран предложил Ираку развивать совместные проекты в нефтегазовой сфере

Иран предложил Ираку развивать совместные проекты в энергетическом секторе для увеличения добычи нефти и газа. Об этом, как сообщает в четверг агентство Фарс. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполнительный директор Иранской национальной нефтяной компании (NIOC) Мохсен Ходжастемехр.

По его словам, в Иране открыто около 400 месторождений нефти и природного газа, часть из которых располагается на границе с Ираком, поэтому странам "пора предпринять практические шаги по сотрудничеству в нефтегазовой сфере".

Ходжастемехр также отметил, что Иран добывает порядка 4 млн баррелей нефти и 1 млрд кубометров газа в сутки. При этом в ближайшие семь лет исламская республика намерена довести уровень добычи нефти и газа до 6 млн баррелей и 1,5 млрд кубометров в сутки. Чтобы достичь таких показателей, Ирану необходимо привлечь инвестиции в размере $70 млрд.

"Мы хотим, чтобы часть этих инвестиций была привлечена за счет сотрудничества с Ираком. Сегодня у нас есть прекрасная возможность работать вместе в области разведки и добычи [углеводородов]. У нас много общего с Ираком", - сказал Ходжастемехр.

Подтвержденные запасы нефти в Иране на 2020 год, по данным британской нефтегазовой компании BP (Би-пи), оценивались в 157,8 млрд баррелей (9,1% от мировых). Кроме того, Иран обладает одними из самых крупных месторождений газа в мире, при этом большая часть добываемого газа используется для удовлетворения внутренних потребностей страны. Иран на регулярной основе поставляет газ в ряд стран, включая Турцию и Ирак.