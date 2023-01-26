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Somon Air откроет рейсы из Душанбе в Тегеран

Экономика Материалы 26 января 2023 15:27 (UTC +04:00)
Somon Air откроет рейсы из Душанбе в Тегеран

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Национальный авиаперевозчик Таджикистана Somon Air с 31 января открывает рейсы из Душанбе в Тегеран. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Авиакомпания Somon Air объявляет об открытии рейсов в столицу Ирана - Тегеран. Как ожидается, первый рейс состоится 31 января 2023 года", - говорится в сообщении.

С 10 февраля рейсы из Душанбе в Тегеран будут осуществляться один раз в неделю - по пятницам. Вылет из Душанбе - в 14:30, из Тегерана - в 17:20, уточнили в пресс-службе.

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