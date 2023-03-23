В Иране заявили, что нефтяной экспорт страны побил двухлетний рекорд

Нефтяной экспорт Ирана вырос до рекордных за последние два года показателей, превысив в прошлом месяце отметку в 1,3 млн баррелей в день. Об этом сообщил иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи в опубликованном в четверг интервью газете Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Хандузи также отметил, что за первые 11 месяцев года (год по иранскому календарю начинается 21 марта) ненефтяной экспорт вырос до $53 млрд. Это на 12% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Импорт за тот же отрезок времени составил $60 млрд. По мнению министра, данные о торговых потоках доказывают, что "Иран невозможно изолировать".

Политик отметил, что рост ненефтяных доходов Ирана также связан с ужесточением борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Ранее официальный представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимических продуктов Ирана Хамид Хосейни заявил агентству IRNA, что доходы исламской республики от экспорта нефти в период с марта по сентябрь 2022 года составили $26 млрд, что на $8 млрд больше, чем прошлогодние показатели. Хосейни подчеркнул, что большая часть экспорта нефти приходится на Китай, чья доля в мировом ВВП составляет 15%.