Посол Ирана анонсировал подписание соглашения о ж/д участке Решт - Астара в скором времени

Подписание соглашения о строительстве железнодорожного участка Решт - Астара с помощью России ожидается в ближайшем будущем. Об этом в среду заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в ходе Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я должен передать такую хорошую новость, что в самом ближайшем будущем будет подписано соглашение о строительстве железнодорожного участка Решт - Астара с помощью Российской Федерации. Этот проект будет подписан и переведен в практическую плоскость. Я думаю, что в течение трех-четырех месяцев как раз начнется исполнительная часть проекта коридора Север - Юг", - отметил посол.

Глава иранского диппредставительства также указал на необходимость улучшения портовых возможностей в Астрахани "для развития торговли двух стран". "Наряду с этим нам, конечно, следует развивать наш морской флот на Каспии, - продолжил Джалали. - У нас есть проекты и по закупке, и по строительству новых судов, а потом их запуску на Каспии".