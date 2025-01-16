Торговый оборот между Ираном и Таджикистаном может быть с легкостью увеличен - президент Ирана

БАКУ /Trend/ - С легкостью можно достичь увеличения годового товарооборота между Ираном и Таджикистаном до 500 миллионов долларов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан 16 января на совместной пресс-конференции с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.

По его словам, у двух стран есть большой потенциал для обеспечения друг друга необходимыми продуктами, поэтому важно достичь стратегического сотрудничества во всех сферах, особенно в экономике и торговле.

По словам Пезешкиана, 23 документа, подписанные сегодня между двумя странами, будут способствовать ускорению процесса сотрудничества между Ираном и Таджикистаном.

Отметим, что президент Ирана 15 января прибыл с двухдневным визитом в Таджикистан. В рамках визита президента Ирана сопровождает делегация высокопоставленных чиновников. Сегодня между Ираном и Таджикистаном подписаны 22 документа и 1 меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

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