Нефтяной договор между Ираном и Россией находится на завершающей стадии – министр

БАКУ /Trend/ - Договор между Ираном и Россией в нефтяном секторе находится на завершающей стадии.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил СМИ министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад.

Иранский министр не уточнил детали данного договора.

По его словам, за последние несколько месяцев между иранскими и российскими официальными лицами были проведены подробные обсуждения в нефтяном секторе.

"В настоящее время между двумя странами ведется заключительная работа по договору. Доход от инвестиций в нефтяном секторе Ирана находится на заметном уровне. Но реализация этих возможностей зависит от участия банков и финансовых рынков. Российские компании могут сыграть активную роль в реализации нефтяных проектов Ирана и обеспечении поставок оборудования”, - добавил министр.

Отметим, что 17 января между Ираном и Россией было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, состоящее из 47 пунктов.

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