БАКУ /Trend/ - К концу 10-го месяца текущего иранского года (19 января 2025 г.) внешний долг Ирана сократился на 12,3% по сравнению с концом аналогичного месяца прошлого года (20 января 2024 г.).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

Согласно статистике, на конец 10-го месяца текущего года внешний долг Ирана составил 4,45 млрд долларов. В то время как на конец аналогичного месяца прошлого года внешний долг Ирана составлял около 5,08 миллиарда долларов.

2,74 миллиарда долларов долга Ирана являtтся краткосрочным, а более 1,71 миллиарда долларов - долгосрочным долгом.

Статистика показывает, что в евро внешний долг Ирана составляет 4,33 миллиарда евро. Из них 2,66 миллиарда евро - краткосрочный, а 1,67 миллиарда евро - долгосрочный долг.