Увеличился экспорт продукции через таможни иранской провинции Керман

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 18 февраля 2025 года) объем экспорта продукции через таможни провинции Керман, расположенной на Юго-Востоке Ирана, вырос на 122 процента в стоимостном выражении и на 12 процентов в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 года по 19 февраля 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ генеральный директор Таможенного управления провинции Керман Мохаммед Долати.

По его словам, за 11 месяцев через таможни провинции Керман было экспортировано 426 тысяч тонн продукции на сумму 1 миллиард долларов.

Долати отметил, что через таможни провинции продукция экспортировалась в основном в Индию, Турцию, Китай, ОАЭ, Пакистан и Россию.

За указанный период были экспортированы в основном фисташки на сумму 736 миллионов долларов, катодная медь на сумму 62 миллиона долларов, оксид молибдена на сумму 48 миллионов долларов, хурма на сумму 32 миллиона долларов, фрукты на сумму 17 миллионов долларов.

Таможенник добавил, что за 11 месяцев через таможни провинции Керман было импортировано товаров на сумму 3,2 миллиарда долларов.

В основном были импортированы автомобильные запчасти на сумму 2,77 миллиарда долларов, дорожное оборудование и машины на сумму 125 миллионов долларов, оборудование и запасные части производственных предприятий на сумму 45 миллионов долларов. Продукция импортировалась в основном из Китая, ОАЭ, Беларуси, Германии, Омана, Турции, Испании и Италии.

Отметим, что по данным Таможенной администрации Ирана, за 11 месяцев текущего иранского года объем экспорта ненефтяных продуктов Ирана составил 141 миллион тонн на сумму 53,4 миллиарда долларов. Объем экспорта ненефтяной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 19 процентов в стоимостном выражении и на 12,6 процента в весовом.

Добавим, что согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 11 месяцев страна импортировала 35 миллионов тонн продукции на сумму 63,6 миллиарда долларов. Объем импорта продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в стоимостном выражении на 5,6 процента, а в весовом - снизился на 2,6 процента.