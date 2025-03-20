Обнародован объем средств на проект новой железной дороги в Иране

БАКУ /Trend/ - Расходы в рамках соглашения, подписанного между Иранской железнодорожной компанией, Центральной железорудной компанией и Бафкским горнодобывающим и металлургическим комплексом, составят 16 триллионов риалов (примерно 27,5 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана.

Согласно подписанному 16 марта соглашению, для перевозки 5 миллионов тонн грузов в год будет построена железнодорожная линия протяженностью 32 км.

По этой железнодорожной линии будут перевозиться грузы в порт Бендер-Аббас, сталелитейную компанию "Мобарак", сталелитейную компанию Керман Заранд, Хорасанскую сталелитейную компанию и сталелитейную компанию Ардакан.

Отметим, что протяженность железнодорожных линий в Иране составляет 14 984 километра. На железнодорожных линиях Ирана используется 29 950 грузовых и 2 178 пассажирских вагонов.