Увеличился объем кредитов, предоставляемых в промышленном секторе Ирана

БАКУ /Trend/ - За прошлый иранский год (20 марта 2024-20 марта 2025) кредиты, предоставленные иранскими банками промышленному и горнодобывающему секторам, выросли на 43,7% по сравнению с прошлым годом (21 марта 2023-19 марта 2024).

По информации Trend, это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

Статистика показывает, что в прошлом году иранские банки предоставили кредиты на сумму 24 квадриллиона риалов (около 42 миллиардов долларов) промышленному и горнодобывающему секторам.

В предыдущем году иранские банки предоставили кредиты на сумму 16,7 квадриллиона риалов (около 29,2 миллиарда долларов) промышленному и горнодобывающему секторам.

Статистика показывает, что в прошлом году по этим секторам было выдано кредитов на сумму 20,4 квадриллиона риалов (около 35,8 миллиарда долларов) в качестве оборотного капитала.

За указанный период на создание предприятий в этих секторах было выдано кредитов на сумму 2,69 квадриллиона риалов (около 4,7 миллиарда долларов).

В прошлом году в Иране было предоставлено кредитов на сумму около 679 триллионов риалов (около 1,19 миллиарда долларов) в связи с развитием данных секторов.

За указанный период в промышленном и горнодобывающем секторах Ирана было выдано кредитов на сумму 179 трлн риалов (около 314 млн долларов) на самозанятость и 56,7 трлн риалов (около 99,2 млн долларов) на приобретение личных средств.

Статистика показывает, что в этих секторах было выдано кредитов на сумму 10,7 трлн риалов (около 18,8 млн долларов) на ремонтные работы и 7,7 трлн риалов (около 13,5 млн долларов) на покупку жилья.

Отметим, что в прошлом иранском году банки выдали кредитов на сумму около 59,7 квадриллиона риалов (около 105 миллиардов долларов). Это на 29,5% больше по сравнению с предыдущим годом.