Добыча железной руды в Иране возросла

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) добыча на комплексе железной руды Санган в провинции Разави Хорасан на северо-востоке Ирана выросла на 1,7% по сравнению с планом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Организацию по развитию и модернизации рудников и горнодобывающей промышленности Ирана (IMIDRO).

В прошлом году на иранском железорудном комплексе Санган было добыто 25,6 миллиона тонн железной руды. В то время как на этом комплексе в указанные сроки предполагалось добыть 25,2 миллиона тонн железной руды.

За 12 месяцев прошлого иранского года (19 февраля-20 марта 2025 года) на железорудном комплексе Санган было добыто 2,03 млн тонн железной руды.

Сообщается, что в прошлом году на комплексе было проведено 12,9 тыс. метров разведочных работ. Это на 2,94 тысячи метров больше, чем планировалось.

Отметим, что железорудный комплекс Санган расположен в районе Хаф в провинции Разави Хорасан, недалеко от границы Ирана с Афганистаном. Этот железорудный комплекс работает под управлением Организации развития и модернизации рудников и горнодобывающей промышленности Ирана.

Иран может производить в среднем 100 млн тонн железорудного концентрата в год. Железорудный концентрат используется в производстве стали. Потенциал производства стали в Иране составляет около 40 миллионов тонн в год.