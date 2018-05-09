Как выход США из сделки с Ираном повлияет на курс рубля - эксперты

По словам экспертов, объявление Трампа вызовет рост цен на нефть, но незначительный. Они объясняют свое мнение тем, что нефтяные трейдеры и инвесторы успели учесть решение Трампа за неделю до его оглашения.

Как отметил директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев, на ожидании санкций от США в адрес Ирана нефть преодолеет 80 долларов за баррель Brent, но до 100 долларов за баррель не дойдет.

"В момент ввода новых санкций (через 90 или 180 дней, как пригрозил Трамп), мы увидим фиксацию нефтяных цен", — полагает он.

Более сдержанный прогноз дает главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин.

"Я думаю, что нефть, если и вырастет, то вряд ли выше 80 долларов за баррель в моменте. В принципе, сейчас рынок нефти перегрет, потому что цены учитывают ближневосточную премию, достаточно большую, есть и большой объем спекулятивных позиций на рынке нефти. Поэтому я не думаю, что рост будет значительный. Те цены, которые видим, уже включают риск обострения ближневосточного процесса", — поделился он своим мнением.

"Если дальнейшего обострения не будет, я думаю, вряд ли мы увидим значительное движение вверх. Скорее, наоборот, коррекция произойдет, потому что действительно много спекулятивных сделок на нефтяном рынке сейчас, много инвесторов и спекулянтов закладывалось на ограничения, связанные с Ираном, и эта позиция может быть зафиксирована. Нефть может подрасти на пару долларов, но фундаментально роста не будет", — добавил эксперт.

Ограничение рубля

По словам экспертов, большого роста курса рубля после заявлений Трампа ожидать не стоит.

Как отметил Разуваев, решение США по сделке с Ираном — "это позитив для рубля и российского фондового рынка".

"У нас уникальная ситуация – дешевый рубль и высокая нефть… Не думаю, что укрепление рубля последует за ростом нефти", — сообщил он.

Эксперт "Альпари" пояснил свою точку зрения тем, что Минфин РФ по-прежнему скупает американскую валюту, "несмотря на геоэкономические противоречия России и США". "Маловероятно, что доллар упадет ниже 60 рублей в мае. Отмечу, что уже начался период дивидендных выплат российскими компаниями, это косвенный фактор поддержки доллара", — добавил он.

Еще один понижательный фактор — ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России на ближайшем заседании регулятора. "Это тоже фактор давления на рубль", — отметил Разуваев.

Схожий прогноз дает Сусин. "Касательно рубля – я не думаю, что мы выйдем из диапазона 60-65 рублей за доллар. Возможно в некотором моменте ослабление, но рубль сейчас не является сильной валютой, учитывая цены на нефть, которые мы видим. Поэтому влияние на рубль, если и будет, то останется незначительным", — сообщил он.

Вместе с тем, аналитики ожидают негативного влияния решения Трампа на российские фондовые рынки.



"Есть риск, в принципе, негативного влияния на фондовые рынки России. Сейчас развивающиеся рынки находятся под давлением. С одной стороны, есть ряд негативных историй, например, в Аргентине и Турции мы видим существенный отток капитала. В принципе сейчас отношение к развивающимся странам со стороны международного сообщества и инвесторов ухудшилось, мы видим оттоки капитала.

Поэтому безусловно негативное влияние на фондовые рынки может быть", — полагает Сусин.

Он добавил при этом, что с другой стороны, рынки "вкладывают в себя премию со стороны ближневосточных стран". "Поэтому, влияние на Россию будет очень незначительным, если оно вообще будет", — отметил он.

Аналогичную позицию высказал Разуваев. "Если под санкциями США Иран ослабнет, то в долгосрочной перспективе ситуация в Сирии для России станет фактором давления на российские рынки", — рассказал он.

Соглашения могут пересмотреть

Согласно заявлению Трампа, восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней (до 6 августа и 4 ноября соответственно), именно за этот срок партнерам Ирана потребуется прекратить ведение бизнеса с этой страной, заявило министерство финансов США.

В пояснительных материалах, распространенных министерством финансов США, говорится, что вторичные санкции за сотрудничество с Ираном не вводятся непосредственно 8 мая. Однако не позже чем 5 ноября будут восстановлены по мере необходимости санкции, которые относились к лицам, помещенным в список (вторичных) санкций до 16 января 2016 года. К этим лицам относятся, в частности, правительственные учреждения и финансовые институты Ирана, которые будут возвращены в список санкций до 5 ноября, уточнило министерство финансов.

По словам Сусина, мировые страны на фоне этих санкций могут пересмотреть свои торговые и экономические соглашения с Ираном.

"Я думаю, что здесь возможен пересмотр, хотя я не думаю, что он будет кардинальный. На данный момент мы видим односторонний выход США из соглашений. Очень много будет зависеть от реакции Европы и других стран, поскольку экономические отношения США и Ирана и так ограничены. Надо будет посмотреть, какая будет реакция", — рассказал он.

"Азия будет сохранять, скорее всего, экономические соглашения с Ираном, даже с точки зрения поставок", — отметил он.

Что касается соглашений РФ и Ирана, сотрудничество двух стран, по мнению эксперта, сохранится.

"Я думаю, что в той или иной мере сотрудничество будет сохраняться, потому что мы не видим единой реакции, это просто выход отдельно США. Конечно же, это влияет на всех, но в какой мере и будут ли значительные ограничения – это пока еще вопрос. Я думаю, для экономики России здесь особого ущерба не будет", — заявил он.

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