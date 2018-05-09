Как выход США из сделки с Ираном повлияет на курс рубля - эксперты

9 мая 2018 17:38 (UTC+04:00)

Решение президента США Дональда Трампа по выходу из ядерной сделки с Ираном сможет повысить цены на нефть, однако значительного укрепления рубля к доллару ожидать не стоит, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Глава Белого дома также объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Курс рубля отреагировал нейтрально на заявление Трампа и продолжил торговаться в узком диапазоне. Курс доллара расчетами "завтра" во вторник вечером был на уровне в среднем 63,4 рубля, а курс евро — 75 рублей.

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