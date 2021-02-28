В Иране не считают нужным проводить неофициальную встречу с США по ядерной сделке

Иранская сторона не считает нужным в текущих условиях проводить предложенную ЕС встречу по ядерной сделке с участием США. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая последние действия США и "евротройки" [Франция, Германия и Великобритания], Иран не считает в настоящий момент необходимым проводить неофициальную встречу, предложенную европейскими участниками ядерной сделки", - цитирует дипломата иранское внешнеполитическое ведомство.

Он добавил, что "на данный момент не произошло никаких изменений в подходе Вашингтона". "Правительство [президента США] Джо Байдена не только не отказалось от провальной политики максимального давления, но и даже не заявило о своей приверженности собственным обязательствам для выполнения резолюции 2231 СБ ООН [резолюция о ядерной сделке]", - отметил Хатибзаде.

По его словам, "выполнение обязательств всеми сторонами в рамках ядерной сделки не является вопросом переговоров или компромиссов". "Все компромиссы были сделаны пять лет назад (речь о времени, когда была заключена ядерная сделка, - прим. ТАСС)", - сказал представитель МИД.