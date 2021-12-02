Доклад МАГАТЭ является обычным техническим документом - иранский постпред

Новый отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о ядерной деятельности Ирана представляет собой регулярный технический обновленный отчет о принятых мерах, о которых сообщили Ирану.

Как передает Trend со ссылкой на ИРНА, об этом сказал новый глава и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Мохаммад-Реза Гаеби.

"МАГАТЭ проинформировало о них своих членов при проведении регулярной проверки", - отметил он.

Согласно отчету, Иран начал газификацию центрифуг IR-6 в Фордо для производства гексафторида урана с обогащением до 20%, и Иран разрешил МАГАТЭ увеличить объем проверок на объекте.