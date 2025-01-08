В Иране запрещены проживание и работа иностранцев в окрестностях АЭС Бушер

БАКУ /Trend/ - В радиусе 5 км от атомной электростанции Бушер в одноименной провинции на юге Ирана запрещены проживание и работа иностранных граждан и мигрантов.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ заместитель губернатора провинции по политическим, социальным вопросам и вопросам безопасности Эхсан Джаханиан.

По его словам, это коснулось также городов Генаве, Дейлам и Асалуя.

Заместитель губернатора сказал, что иностранным гражданам было предложено покинуть указанные города, в противном случае их временный вид на жительство будет аннулирован, и они будут депортированы из страны.

Джаханиан добавил, что соответствующие структуры проведут инспекционные рейды в этих городах.

Отметим, что 1-й блок иранской АЭС Бушер начал работу в 2011 году. В 2013 году эксплуатация блока была передана российской атомной компанией иранской компании. За 10 лет производство электроэнергии на АЭС Бушер составило более 65 миллиардов киловатт-часов.

Добавим, что строительство 2 и 3 блоков АЭС Бушер началось в 2017 году на площади 50 гектаров. Если эти блоки будут введены в эксплуатацию, каждый из них сможет производить 1 057 мегаватт электроэнергии. Ввод в эксплуатацию этих двух блоков позволит сэкономить 10 миллионов баррелей сырой нефти, или 1,6 миллиарда кубометров газа в год и предотвратить выброс 7 миллионов тонн загрязняющих газов в окружающую среду.

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