Зариф заявил о готовности Тегерана вести переговоры с Эр-Риядом

12 октября 2019 02:53 (UTC+04:00)

Иран готов вести переговоры с Саудовской Аравией как напрямую, так и при посредничестве других стран, заявил в интервью телеканалу TRT министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы всегда были открыты к обсуждению любых вопросов с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия - наш сосед… У нас нет другого выбора, кроме как вести переговоры друг с другом. И мы открыты для переговоров с Саудовской Аравией, как прямых, так и через посредников" - заявил Зариф.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

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