Главы МИД Ирана и Турции обсудили в Баку ситуацию в Сирии

24 октября 2019 11:13 (UTC+04:00)

Главы МИД Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу в четверг обсудили ситуацию на севере Сирии после договоренностей Москвы и Анкары, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе этой встречи стороны обсудили двусторонние отношения, текущую обстановку на севере Сирии, астанинский процесс и созыв Конституционного комитета Сирии, а также другие представляющие интерес темы", - говорится в сообщении МИД Ирана.

Встреча министров прошла в Баку спустя два дня после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по ситуации на севере Сирии и последовавших за этим решений.

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