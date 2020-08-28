БАКУ /Trend/ - В МИД Ирана отреагировали на отставку премьера министра Японии, передает Trend со ссылкой на İRNA.

"Исламская Республика Иран, подчеркивая свое стремление к укреплению отношений с Японией и высоко оценивая внимание Абэ к отношениям между двумя странами, желает ему крепкого здоровья и успехов", - сказал официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде.

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил об отставкк на пресс-конференции в Токио в пятницу.