В МИД Ирана отреагировали на отставку премьера министра Японии

Политика 28 августа 2020 21:19 (UTC+04:00)
В МИД Ирана отреагировали на отставку премьера министра Японии

БАКУ /Trend/ - В МИД Ирана отреагировали на отставку премьера министра Японии, передает Trend со ссылкой на İRNA.

"Исламская Республика Иран, подчеркивая свое стремление к укреплению отношений с Японией и высоко оценивая внимание Абэ к отношениям между двумя странами, желает ему крепкого здоровья и успехов", - сказал официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде.

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил об отставкк на пресс-конференции в Токио в пятницу.

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