Глава МИД Ирана прибыл в Москву

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Москву, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Министр иностранных дел Ирана проведет региональные и двусторонние переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по ядерной сделке.