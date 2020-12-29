Киев заявил, что Тегеран не предоставил отчет о расследовании крушения украинского Boeing

Политика 29 декабря 2020 01:02 (UTC+04:00)
Киев заявил, что Тегеран не предоставил отчет о расследовании крушения украинского Boeing

Иран не предоставил Украине отчет о расследовании крушения украинского самолета в окрестностях Тегерана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Украинской стороне не поступал проект технического отчета, подготовленный Ираном. Он обещает сделать это до конца этого года, но мы слышим эти обещания уже два месяца", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью украинской службе Би-би-си.

По словам Енина, окончательный отчет относительно всех обстоятельств трагедии является ключевым этапом установления справедливости в этом деле. Для Украины, добавил он, принципиально выяснить, существовали ли системные проблемы с безопасностью полетов в небе Ирана, а также, как можно предупредить подобные трагедии в будущем. "К сожалению, мы вынуждены констатировать недостаток доверия в отношениях наших государств, - признал Енин. - Мы предлагали Ирану создать совместную следственную группу, настаивая на проведении совместных следственных действий с участием украинских и иранских следователей и прокуроров, но пока данные ими обещания остались на бумаге".

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