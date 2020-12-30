Иран завершил расследование крушения украинского Boeing в окрестностях Тегерана

Политика 30 декабря 2020 15:00 (UTC+04:00)
Иран завершил расследование крушения украинского Boeing в окрестностях Тегерана

Власти Ирана завершили расследование катастрофы украинского самолета, который был по ошибке сбит в окрестностях Тегерана. Об этом заявил в среду министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подведение итогов [расследования] катастрофы завершено", - цитирует его пресс-служба правительства Ирана. Министр добавил, что "итоговый отчет опубликован на персидском и английском языках и передан всем вовлеченным сторонам".

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Взрывы прогремели в аэропорту Адена после прилета министров нового правительства Йемена
Взрывы прогремели в аэропорту Адена после прилета министров нового правительства Йемена
Десять тонн грузинского меда отправлено в Италию
Десять тонн грузинского меда отправлено в Италию
Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году
Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году
Loading Bars
Лента новостей
Высокотехнологичные протезы предоставлены 10 участникам Отечественной войны Азербайджана Общество 15:43
Власти Хорватии выделят около €16 млн помощи пострадавшим от землетрясения районам Европа 15:35
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на транспортные услуги Тендеры 15:35
Азербайджан может в будущем поставлять газ с месторождения «Абшерон» и с глубокого газового залежа АЧГ - SOCAR Энергетика 15:31
График работы ООО "Азерпочт" в праздничные дни ИКТ 15:27
Встреча в Пекине: народный артист Мурад Гусейнов представит Азербайджан на престижном фестивале в Китае Культура 15:20
В Азербайджане завершен посев зерновых Экономика 15:17
На портале Azexport продажи превысили $40 млн Бизнес 15:14
Награждение участников Отечественной войны является подтверждением высокой оценки их заслуг Президентом Ильхамом Алиевым Политика 15:13
Экономика Грузии сосредоточена на секторах с более высокой добавленной стоимостью Бизнес 15:06
Взрывы прогремели в аэропорту Адена после прилета министров нового правительства Йемена Арабские страны 15:04
Обнародованы данные по сборам на страховом рынке Азербайджана за 11 месяцев 2020 года Финансы 15:02
Иран завершил расследование крушения украинского Boeing в окрестностях Тегерана Политика 15:00
Азербайджан увеличил объем доходов от экспорта спутниковых услуг ИКТ 14:57
В Азербайджане проложен 1361 км новых газовых линий Энергетика 14:54
Центробанк Азербайджана продлевает срок действия мер поддержки финансового сектора Финансы 14:51
Десять тонн грузинского меда отправлено в Италию Грузия 14:50
Главный акушер-гинеколог Азербайджана о вероятности передачи COVID-19 плоду от зараженной матери Общество 14:45
Парламент Азербайджана направил поздравления в адрес Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой Политика 14:43
В Азербайджане к программе самозанятости привлечены 1540 членов семей шехидов и участников войны Общество 14:38
Туркменистан обнародовал данные по международным отношениям Бизнес 14:32
Азербайджан увеличил импорт судов и плавучих конструкций Бизнес 14:31
Экспорт природного газа из Азербайджана в Турцию вырос более чем на 18% Энергетика 14:30
ООО «Uzbekistan GTL» объявляет тендер на предоставление услуг связи в Узбекистане Тендеры 14:14
НПЗ STAR увеличил импорт нефти в годовом исчислении Энергетика 14:10
Завершилась осенняя сессия парламента Азербайджана Политика 14:07
Азербайджан и Иран обсудили проект строительства моста через реку Астарачай Экономика 14:05
Возвращенные из армянского плена два азербайджанских солдата выписаны домой Общество 14:02
Уровень газификации в Азербайджане составляет 96,2% Экономика 14:01
Назван размер среднемесячной зарплаты учителей бакинских школ Общество 13:56
Парламент Азербайджана выступил с обращением по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира Политика 13:45
Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров выписаны из медучреждения (ФОТО) Общество 13:40
В храме города Шуша прозвучала азербайджанская народная песня "Сары гялин" (ВИДЕО) Культура 13:37
Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году Россия 13:37
Состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана Политика 13:36
Отношения с Арменией могут нормализоваться - Мевлют Чавушоглу Политика 13:34
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1738 Грузия 13:34
Узбекско-корейское СП объявило тендер на транспортные услуги Тендеры 13:19
Завтра в Азербайджане будет до 11 градусов тепла Общество 13:17
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана значительно превысил предложение Финансы 13:14
Гендерная политика в Азербайджане осуществляется на высоком уровне - спикер парламента Общество 13:13
Более 85% страховых выплат в Азербайджане приходятся на пять компаний Финансы 13:10
Еще 4 муниципалитета Италии приняли документы в поддержку Азербайджана Политика 13:05
Количество сайтов на правительственном домене Азербайджана увеличилось ИКТ 13:04
SOCAR Polymer увеличила экспорт на 23% Энергетика 12:58
В Казахстане выросло количество действующих птицефабрик Казахстан 12:54
В Азербайджане зарегистрировано свыше 35 тыс. доменных имен ИКТ 12:50
Сербия направит Хорватии €1 млн помощи после землетрясения Европа 12:49
Лидеры Евросоюза подписали соглашение о сотрудничестве с Великобританией после Brexit Европа 12:48
В Азербайджане сократились платежи иностранцев посредством банковских карт Финансы 12:48
ПО "Азеригаз" об уровне газификации городов и районов Азербайджана Энергетика 12:46
Состоится показ фильма из цикла "Формула власти -2020" - проект Михаила Гусмана Общество 12:34
Трем матерям шехидов предоставлено гражданство Азербайджана Общество 12:32
Unicapital избран лучшей инвестиционной компанией года в Азербайджане Экономика 12:28
SOCAR Trading закупит в течение двух лет 2 млн тонн туркменской нефти Энергетика 12:22
В Азербайджане сегодня завершается очередной процесс выплаты единовременной помощи в 190 манатов Общество 12:20
Великобритания первой зарегистрировала вакцину AstraZeneca Европа 12:13
В Азербайджане с начала 2020 года вырос объем ипотечных кредитов в абсолютном значении Финансы 12:13
Вторая половина января в Баку будет более холодной Общество 12:11
Автобусы в Баку 31 декабря, 1 и 4 января будут работать в обычном режиме Общество 12:08
В России за сутки выявили 26 513 случаев заражения коронавирусом Россия 12:02
В Азербайджане арестованы в административном порядке водители, пытавшиеся проехать в обход карантинных постов Общество 12:00
Азербайджан увеличил импорт транспортных средств и их запчастей Транспорт 11:49
«Туркменхимия» объявила тендер на закупку аммиачной селитры Тендеры 11:45
Банковский сектор Азербайджана завершил 11 месяцев 2020 года с прибылью Финансы 11:44
Уникальные экспонаты из Шушинского филиала Азербайджанского национального музея ковра (ФОТО) Культура 11:42
Банк «Туркменбаши» объявил тендер на консультационные услуги Тендеры 11:38
Состояние главного редактора АМИ Trend остается стабильно тяжелым Общество 11:35
Распространены видеокадры из села Алмалыг Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:28
Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации – Лавров Нагорно-карабахский конфликт 11:25
Коронавирусная вакцина в Азербайджане будет освобождена от НДС на два года Экономика 11:25
Международный Банк Азербайджана и компания bp провели встречу со студентами, выигравшими стипендию Экономика 11:19
Началось последнее в рамках осенней сессии заседание парламента Азербайджана Политика 11:15
Мажилис Казахстана одобрил законопроект, направленный на развитие торговли с Сербией Бизнес 11:14
В Балканском регионе Туркменистана будет создан еще ряд тепличных хозяйств Бизнес 11:13
Биткоин вернулся в "бычий" тренд и вновь торгуется выше $28 тысяч Финансы 11:09
Азербайджан открывает посольство в Афганистане Политика 11:08
Туркменистан продлил срок приостановки международных авиарейсов Транспорт 11:03
В Азербайджане в общественных местах задержаны 13 больных COVID-19 Общество 11:03
В Азербайджане с карантинных постов возвращены 6 693 транспортных средства Общество 10:55
Цена на азербайджанскую нефть превышает $51 за баррель Финансы 10:48
Сегодня последний день работы праздничных ярмарок в Баку и на Абшероне Общество 10:47
ЕС и ВОЗ передали Азербайджану медицинские принадлежности для лечения больных COVID-19 Общество 10:38
Министр обороны Азербайджана поздравил личный состав ВС с предстоящими праздниками Политика 10:34
В Израиле разрешили создавать компании без адвоката и с онлайн-регистрацией Израиль 10:33
Реализация проекта ветряной электростанции в Азербайджане позволит сэкономить 220 млн кубометров газа - министр (ФОТО) Энергетика 10:02
Вакцина от коронавируса китайской компании Sinopharm подтвердила эффективность на 79,3% Другие страны 10:00
Золото и серебро в Азербайджане подорожали Финансы 10:00
Фонд Гейдара Алиева передал новогодние подарки в детдома и школы-интернаты (ФОТО) Общество 09:53
Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне станет объектом изучения экспертных сообществ - российский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 09:48
Узбекистан продолжит поддерживать негосударственные организации Узбекистан 09:43
«Узавтосаноат» будет выпускать электромобили Узбекистан 09:41
Евро и лира подорожали к манату Финансы 09:37
Нефть дорожает на данных о снижении ее запасов в США Энергетика 09:37
Экспорт мандаринов в этом году уже принес Грузии 14,8 миллиона долларов Грузия 09:21
Глава МИД Азербайджана встретился с представителями ряда международных организаций в стране (ФОТО) Политика 09:17
Парламент Азербайджана обсудит сегодня ряд законопроектов в третьем чтении Политика 09:12
ВОЗ изучает возможность электронной регистрации вакцинируемых от коронавируса В мире 08:53
Джонсон считает, что Великобритания открывает новую страницу в своей истории Европа 08:29
Азербайджан внес значительный вклад в общий объем платежей по картам Visa в странах Кавказского региона Финансы 08:00
Все новости