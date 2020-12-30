Иран завершил расследование крушения украинского Boeing в окрестностях Тегерана

Власти Ирана завершили расследование катастрофы украинского самолета, который был по ошибке сбит в окрестностях Тегерана. Об этом заявил в среду министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подведение итогов [расследования] катастрофы завершено", - цитирует его пресс-служба правительства Ирана. Министр добавил, что "итоговый отчет опубликован на персидском и английском языках и передан всем вовлеченным сторонам".