МИД России ожидает, что Иран скоро ратифицирует Конвенцию о статусе Каспийского моря
Россия ожидает, что Иран как можно скорее ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную странами "каспийской пятерки" в 2018 году. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Ожидаем, что в Иране завершатся как можно скорее процедуры по ратификации Конвенции о правовом статусе Каспия, которая была подписана три года назад в Актау, и тогда этот важнейший документ вступит в силу и укрепит фундамент нашего взаимодействия на Каспийском море", - сказал он.
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