Тегеран и Эр-Рияд договорились о создании совместных политических комитетов

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел сегодня встречу со своим саудовским коллегой Фейсалом бин Фарханом.

Как передает Trend, глава МИД Ирана заявил на совместной со своим коллегой пресс-конференции, что в ходе встречи стороны обсудили различные аспекты двусторонних отношений, включая вопросы безопасности и экономики.

"Мы приветствуем присутствие министра иностранных дел Саудовской Аравии, и мы рады, что нам удалось провести эту встречу после ста дней действия соглашения о возобновлении отношений между двумя сторонами, где на протяжении всего этого периода были открыты посольства и консульства двух стран в Эр-Рияде, Тегеране, Джидде и Мешхеде", - сказал он.

По его словам, Тегеран и Эр-Рияд договорились сформировать политические комитеты по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и другими экологическими вопросами.

"Мы договорились двигаться в направлении использования частного сектора между двумя странами и развития отношений в области транспорта, туризма и других областях, мы также обсудили вопрос региональной безопасности и подчеркнули, что это фундаментальный вопрос для всех и основная необходимость для будущего, которое должно быть более защищенным и процветающим", - сказал он.