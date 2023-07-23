Иран и Сербия укрепят экономические отношения

БАКУ /Trend/ - Председатели парламентов Ирана и Сербии Мохаммад Багер Галибаф и Владимир Орлич подчеркнули необходимость укрепления парламентских и экономических отношений, в частности в сфере частного сектора.

Как передает Trend, Галибаф назвал выставку EXPO-2027 в Белграде особой возможностью для Сербии. Он также сделал акцент на развитии парламентских связей для расширения двустороннего сотрудничества.

"Товарооборот между Ираном и Сербией составляет около 60 млн евро, и это не считается удовлетворительным", - сказал он.

Галибаф назвал санкции США в отношении Ирана одной из причин сокращения товарооборота между двумя странами.

По его словам, Иран в Ближнем Востоке и Сербия на Балканах могут эффективно действовать в установлении мира, стабильности и безопасности региона.

Иранский дипломат выразил надежду на увеличение товарооборота между двумя странами до 2-3 раз до начала выставки EXPO-2027.

Орлич, в свою очередь, заявил об интересе Белграда к развитию сотрудничества с Ираном в таких областях, как сельское хозяйство и промышленность.

Он отметил, что объем торговли между двумя странами не соответствуют с возможностями двух стран.

В завершении встречи Орлич пригласил Галибафа посетить с визитом Белград.