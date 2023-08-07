Абдоллахиан назвал удовлетворительными отношения между Ираном и Сербией

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан принял замминистра иностранных дел Сербии Горана Алексича.

Как передает Trend, в ходе встречи Абдоллахиан назвал удовлетворительными отношения между двумя странами.

Указав на недавний визит председателя парламента Сербии Владимира Орлича в Тегеран, Абдоллахиан заявил, что Иран не видит никаких препятствий на пути развития отношений с Сербией.

Горан Алексич, в свою очередь, подчеркнул необходимость расширения дружественных отношений двух стран. По его словам, президенты Ирана и Сербии настроены на развитие двусторонних связей.