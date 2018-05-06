В Иране 16 женщин приговорили к тюремному заключению за причастность к ИГ

Суд Ирана в воскресенье приговорил 16 женщин к тюремному заключению за участие в деятельности террористической группировки "Исламское государство". Об этом, как передает РИА Новости, сообщает агентство IRNA со ссылкой на генерального прокурора Тегерана Аббаса Джаафари Доулатабади.

"Женщины, члены ИГ, были приговорены к разным срокам тюремного заключения", — заявил Доулатабади. Он добавил, что женщин также обязали выплатить полученные от ИГ деньги.

По его словам, ранее эти женщины отправились в Сирию, чтобы присоединиться к террористической группировке. Там они проходили специальные обучающие тренинги и приняли участие в некоторых террористических операциях. По возвращению в Иран женщин арестовали.

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