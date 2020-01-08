Обнаружен "черный ящик" разбившегося в Иране самолета

ТЕГЕРАН /Trend/ - Спасатели обнаружили "черный ящик" разбившегося в Тегеране самолета, сообщает собкор Trend в Иране.

Как сообщил ранее председатель Организации помощи и спасения Общества Красного полумесяца Ирана Муртаза Салими, все пассажиры самолета, потерпевшего катастрофу вблизи международного аэропорта Имам Хомейни, погибли.

Напомним, что принадлежащий украинской авиакомпании пассажирский самолет Boeing 737 потерпел крушение вблизи аэропорта Имам Хомейни. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Сообщается, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета.

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