Рухани открыл новую систему орошения в Иламе
Президент Ирана Хасан Роухани сегодня открыл новую систему орошения в приусадебных участках города Мехран на провинции Илам на западе страны в режиме видеоконференции, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Благодаря новой системе будет регулярно орошаться 1500 гектара приусадебных участков на провинциях Илам и Керманшах. Бюджет проекта оценивается 30 млрд туманов, и созданы рабочие места для 600 человек.
Стоит отметить, что в апреле текущего года 123 проекта в области сельского хозяйства с бюджетом 500 млрд туманов были запущены в провинции Илам.
Провинция Илам расположена на западе страны в горах Загрос.
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