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В результате землетрясения в Хойском районе Ирана пострадали 68 человек

Общество Материалы 24 марта 2023 11:09 (UTC +04:00)
В результате землетрясения в Хойском районе Ирана пострадали 68 человек

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В результате землетрясения, произошедшего сегодня утром в Хойском районе провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана, пострадали 68 человек.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава Общества красного полумесяца провинции Западный Азербайджан Хамид Махбуби.

По словам Махбуби, из пострадавших - 8 человек были вызволены из-под завалов, остальные - получили повреждения при попытке избежать последствий землетрясения.

Он отметил, что 6 человек госпитализированы.

Отметим, что сегодня в Хойском районе произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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