В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)

УРУМЧИ /Trend/ - В Международном выставочном центре Урумчи в рамках официального приема от имени Народного правительства Синцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023», который проходит с 23 по 26 ноября, сообщает в четверг корреспондент Trend с места события.

Гостям была представлена колоритная литературно-музыкальная программа с участием исполнителей, танцевальных и фольклорных коллективов, которые представили многонациональную культуру и традиции Китая и народов мира. Выступления артистов сопровождалось яркими инсталляциями с отражением природных богатств, архитектуры и наследия Китая, красочными экранными композициями. Также представлены колоритная кухня со множеством оригинальных блюд и напитков, экспозиции пейзажей Китая.

В мероприятии приняли участие руководитель СУАР Ма Синжуй, генеральный секретарь Чжан Мин, представители государственных структур, участники форума. Азербайджан на форуме представлен Государственным агентством по туризму и посольством в Китае.

Форум ШОС «Год туризма 2023» является первым тематическим форумом, проводимым Секретариатом ШОС и Народным правительством СУАР в КНР в рамках Года туризма ШОС, о котором было объявлено главами государств-членов ШОС в Самарканде (Узбекистан) в целях поддержки индустрии туризма и повышения туристической привлекательности городов и регионов на пространстве ШОС. Основная цель форума - способствовать развитию туристического сектора государств-членов ШОС, созданию совместных проектов и общего туристического пространства. В ШОС входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Иран.