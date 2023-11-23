Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life

В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)

Trend Life Материалы 23 ноября 2023 19:27 (UTC +04:00)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

УРУМЧИ /Trend/ - В Международном выставочном центре Урумчи в рамках официального приема от имени Народного правительства Синцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023», который проходит с 23 по 26 ноября, сообщает в четверг корреспондент Trend с места события.

Гостям была представлена колоритная литературно-музыкальная программа с участием исполнителей, танцевальных и фольклорных коллективов, которые представили многонациональную культуру и традиции Китая и народов мира. Выступления артистов сопровождалось яркими инсталляциями с отражением природных богатств, архитектуры и наследия Китая, красочными экранными композициями. Также представлены колоритная кухня со множеством оригинальных блюд и напитков, экспозиции пейзажей Китая.

В мероприятии приняли участие руководитель СУАР Ма Синжуй, генеральный секретарь Чжан Мин, представители государственных структур, участники форума. Азербайджан на форуме представлен Государственным агентством по туризму и посольством в Китае.

Форум ШОС «Год туризма 2023» является первым тематическим форумом, проводимым Секретариатом ШОС и Народным правительством СУАР в КНР в рамках Года туризма ШОС, о котором было объявлено главами государств-членов ШОС в Самарканде (Узбекистан) в целях поддержки индустрии туризма и повышения туристической привлекательности городов и регионов на пространстве ШОС. Основная цель форума - способствовать развитию туристического сектора государств-членов ШОС, созданию совместных проектов и общего туристического пространства. В ШОС входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Иран.

В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
В Урумчи состоялся праздничный концерт, посвященный Форуму ШОС «Год туризма 2023» (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости